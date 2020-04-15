В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 6,6 тыс. человек

Количество случаев заражения коронавирусом в Норвегии выросло за последние сутки на 110 человек, всего заразившихся 6 677 человек. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду институт общественного здравоохранения королевства.

За последнее время, согласно графикам, опубликованным на сайте института, динамика прироста остается стабильной, в отдельные дни постепенно снижаясь. От последствий коронавируса в Норвегии умерли 139 человек, госпитализирован 201.

Власти приняли решение открыть после 20 апреля детские сады, следом – младшие классы школ, вернутся в ВУЗы студенты, откроются ряд учреждений.

На прошлой неделе правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль.