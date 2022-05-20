В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения

Четыре человека ранены, один из них в критическом состоянии, в результате нападения с ножом в провинции Бускеруд на востоке в Норвегии.

Четыре человека ранены, один из них в критическом состоянии, в результате нападения с ножом в провинции Бускеруд на востоке в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии", - отметила телекомпания.

Подчеркивается, что на место немедленно были направлены полицейские, ситуация расценивается как "угрожающая жизни".