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В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения

В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения Четыре человека ранены, один из них в критическом состоянии, в результате нападения с ножом в провинции Бускеруд на востоке в Норвегии.
Другие страны
20 мая 2022 г. 11:57
В Норвегии четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения

Четыре человека ранены, один из них в критическом состоянии, в результате нападения с ножом в провинции Бускеруд на востоке в Норвегии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии", - отметила телекомпания.

Подчеркивается, что на место немедленно были направлены полицейские, ситуация расценивается как "угрожающая жизни".

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