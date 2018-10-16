В Норвегии археологи нашли корабль викингов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На северо-востоке Норвегии археологи на глубине полметра под землёй обнаружили корабль викингов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что судно нашли с помощью специального радара. Находка обнаружена в фермерской зоне, а курган, возвышавшийся над ней, был скрыт.

Также в окрестностях исследователи обнаружили ещё восемь неизвестных захоронений.

По словам археолога из Норвежского института исследований культурного наследия Ларса Густавсена, найденный под землёй корабль является частью кладбища. Оно было сделано таким образом, чтобы показывать силу и влияние похороненных на нём людей.

В дальнейшем, чтобы оценить степень сохранности корабля, будет проведено исследование.