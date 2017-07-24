В ночном клубе в Парагвае произошла перестрелка

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли, еще десять получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу в одном из ночных клубов Парагвая.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Prensa Latina, инцидент произошел в ночь на понедельник в городе Педро-Хуан-Кабальеро, расположенном на северо-востоке страны на границе с Бразилией. На рассвете двое вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по посетителям заведения.

Как сообщается, в результате стрельбы погибли две женщины и два мужчины, все они были гражданами Бразилии. Среди десяти раненых, сообщает агентство, есть и парагвайцы. Предположительно, нападение совершили члены бразильской преступной группировки "Первая столичная команда" (PCC).