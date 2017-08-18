В ночных клубах Бурунди произошел взрыв, 3 погибших, 27 раненых

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В столице Бурунди городе Бужумбура неизвестные напали на два ночных клуба.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате погибли 3, ранены 27 человек.

Согласно информации, неизвестные бросили в ночной клуб гранату. В результате взрыва 1 человек погиб на месте, 29 пострадавших доставили в больницу. Двое из них позже скончались в медицинском учреждении.

По словам очевидцев, напавшие на клубы не пытались ограбить клиентов или же что-то украсть из заведений.