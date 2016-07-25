В результате стрельбы в ночном клубе США убиты два человека, 17 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В связи со стрельбой в ночном клубе "Club Blu" в городе Форт-Майерс во Флориде задержан один человек. Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, еще один подозреваемый, предположительно, находится в бегах.

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В ночном клубе в американском штате Флорида произошла стрельба.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по последним данным, 2 человека убиты, 17 получили ранения.

Свидетели сообщают, что слышали около 30 выстрелов. По предварительным данным, нападение совершил один человек.