В нижнюю палату парламента Узбекистана проходят все пять зарегистрированных партий

По предварительным итогам голосования, на прошедших накануне выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана избраны 128 депутатов из 150.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов на пресс-конференции.

По его словам, представители всех пяти зарегистрированных в Узбекистане политических партий прошли в нижнюю палату парламента страны, крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), выступавшая в своей предвыборной программе за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Избраны депутаты в 128 округах из 150. Среди избранных депутатов 43 человека - из УзЛиДеП, 35 - из Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение" - ред.), 21 - от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость" - ред.), 18 - от Народно-демократической партии Узбекистана и 11 - от Экологической партии Узбекистана", - сказал он.