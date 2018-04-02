В Никарагуа за Страстную неделю погибли не менее 46 человек

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 46 человек погибли в Никарагуа за Страстную неделю,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье национальная полиция этой небольшой центральноамериканской страны.

По данным ведомства, девять человек были убиты, 15 стали жертвами ДТП и еще 22 человека утонули во время отдыха на пляжах страны.

Страстная неделя традиционно в Латинской Америке является временем, когда люди выезжают отдыхать на курорты, в связи с чем увеличивается число ДТП и гибели людей в воде.