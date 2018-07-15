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    В Никарагуа убили еще пять человек в ходе акций протеста

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Еще пять человек были убиты в воскресенье в ходе акций протеста в Никарагуа, сообщает Никарагуанская ассоциация по правам человека.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным правозащитной организации, люди погибли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаменте Гранада, а также в департаменте Масайя. Там же еще несколько человек были ранены. Портал Prensa отмечает, что рано утром в воскресенье вооруженные сторонники правительства атаковали возведенные жителями баррикады.

    В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

    Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

    Общее число жертв протестов в Никарагуа превысило 350 человек.

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