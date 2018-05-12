В Никарагуа три человека погибли в ходе беспорядков

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Новая волна столкновений полиции и участников протестов в Никарагуа унесла жизни еще трех человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу канал Univision.
Два человека в возрасте 18 до 35 лет погибли в результате атак полиции на здания двух университетов в Манагуа, где продолжаются протесты против правительства Даниэля Ортеги. Причиной гибели людей стали пулевые ранения. Еще один 55-летний мужчина скончался в госпитале от полученного ранее пулевого ранения.
Протесты начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.
Общее число погибших точно не установлено, оно оценивается в несколько десятков человек – от 48 до 64. По данным правозащитников, также более 400 человек получили ранения. Были отмечены случаи незаконных задержаний, пыток, исчезновений журналистов, освещавших акции протеста. Среди погибших – два сотрудника правоохранительных органов.
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