В Никарагуа три человека погибли в ходе беспорядков

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Новая волна столкновений полиции и участников протестов в Никарагуа унесла жизни еще трех человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу канал Univision.

Два человека в возрасте 18 до 35 лет погибли в результате атак полиции на здания двух университетов в Манагуа, где продолжаются протесты против правительства Даниэля Ортеги. Причиной гибели людей стали пулевые ранения. Еще один 55-летний мужчина скончался в госпитале от полученного ранее пулевого ранения.

Протесты начались 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.