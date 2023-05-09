О нас

В Никарагуа шесть человек погибли при нападении пчел после ДТП с автобусом

В Никарагуа шесть человек погибли при нападении пчел после ДТП с автобусом В Никарагуа автобус съехал с дороги и опрокинул ульи с африканскими пчелами, которые набросились на пассажиров. В результате инцидента погибли шесть человек.
Другие страны
9 мая 2023 г. 18:37
В Никарагуа шесть человек погибли при нападении пчел после ДТП с автобусом

В Никарагуа автобус съехал с дороги и опрокинул ульи с африканскими пчелами, которые набросились на пассажиров. В результате инцидента погибли шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на Express, 22-летний водитель автобуса, в котором ехали 60 пассажиров, не справился с управлением, съехал с дороги на кофейную плантацию и упал в глубокий овраг. Кроме того, вылетевшие из ульев пчелы, которые содержались на плантации, атаковали пассажиров и ужалили 45 из них. Среди погибших оказались 47-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Четыре человека скончались на месте происшествия, в больнице умерли еще двое, уточняет Express.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nikaraquada avtobus qəzasından sonra arıların hücumu nəticəsində 6 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Сторонники экс-премьера Пакистана начали протесты в связи с его арестом
Сторонники экс-премьера Пакистана начали протесты в связи с его арестом
9 мая 2023 г. 17:48
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд
9 мая 2023 г. 17:23
Европарламент одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в 145 млн евро
Европарламент одобрил выделение Молдове макрофинансовой помощи в 145 млн евро
9 мая 2023 г. 17:17
Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США
Нидерланды обсуждают передачу F-16 Украине с Данией, Британией и США
9 мая 2023 г. 16:11
Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год
Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли ЕС и Украины еще на год
9 мая 2023 г. 16:04
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России
В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России
9 мая 2023 г. 15:41
Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения
Посольство РФ в Австрии направит ноту протеста после осквернения советского захоронения
9 мая 2023 г. 15:17
Экс-премьер Великобритании посетит Тайвань
Экс-премьер Великобритании посетит Тайвань
9 мая 2023 г. 14:51
Президент Украины встретился с главой ЕК
Президент Украины встретился с главой ЕК
9 мая 2023 г. 14:43
ВОЗ: В Судане погибли свыше 600 человек, ранены более 5 тыс.
ВОЗ: В Судане погибли свыше 600 человек, ранены более 5 тыс.
9 мая 2023 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi