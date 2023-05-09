В Никарагуа шесть человек погибли при нападении пчел после ДТП с автобусом

В Никарагуа автобус съехал с дороги и опрокинул ульи с африканскими пчелами, которые набросились на пассажиров. В результате инцидента погибли шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на Express, 22-летний водитель автобуса, в котором ехали 60 пассажиров, не справился с управлением, съехал с дороги на кофейную плантацию и упал в глубокий овраг. Кроме того, вылетевшие из ульев пчелы, которые содержались на плантации, атаковали пассажиров и ужалили 45 из них. Среди погибших оказались 47-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Четыре человека скончались на месте происшествия, в больнице умерли еще двое, уточняет Express.