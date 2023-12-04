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В Никарагуа решили отозвать своего посла в Аргентине

В Никарагуа решили отозвать своего посла в Аргентине Власти Никарагуа приняли решение отозвать посла страны в Аргентине из-за недружественных заявлений команды избранного президента Хавьера Милея в отношении центральноамериканской республики, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 20:59
В Никарагуа решили отозвать своего посла в Аргентине

Власти Никарагуа приняли решение отозвать посла страны в Аргентине из-за недружественных заявлений команды избранного президента Хавьера Милея в отношении центральноамериканской республики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая приход к власти и инаугурацию нового правительства в Аргентинской Республике, которая состоится 10 декабря, и неоднократные заявления и высказывания новых руководителей, правительство примирения и национального единства Никарагуа приступило к процедуре отзыва своего посла [в Буэнос-Айресе] Карлоса Миденсе. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на портале el19digital.com.

Ранее советник по внешней политике Милея и будущая глава МИД Диана Мондино заявила, что команда избранного президента Аргентины в отношениях с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа будет стремиться "решить проблемы с правами человека".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Массой.

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