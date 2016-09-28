В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,9

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/Сильное землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду в Никарагуа.
Как передает Report, об этом сообщили местные власти.
По словам официального представителя правительства Росарио Мурильо, эпицентр толчков залегал на глубине около шести километров к северу от порта Момотомбо на озере Шолотлан.
Пока о жертвах и разрушениях не сообщается.
Толчки ощущались в различных районах. Сначала Никарагуанский институт земельных исследований называл магнитуду в 5,5, однако затем власти скорректировали данные до 5,9.
Всего землетрясение сопровождалось 12 повторными подземными ударами.
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