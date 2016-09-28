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    В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Пока о жертвах и разрушениях не сообщается

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/Сильное землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду в Никарагуа.

    Как передает Report, об этом сообщили местные власти.

    По словам официального представителя правительства Росарио Мурильо, эпицентр толчков залегал на глубине около шести километров к северу от порта Момотомбо на озере Шолотлан.

    Пока о жертвах и разрушениях не сообщается.

    Толчки ощущались в различных районах. Сначала Никарагуанский институт земельных исследований называл магнитуду в 5,5, однако затем власти скорректировали данные до 5,9.

    Всего землетрясение сопровождалось 12 повторными подземными ударами.

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