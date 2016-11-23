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    В Никарагуа из-за шторма "Отто" закрыты все учебные заведения

    Накануне власти объявили красную (наивысшую) степень тревоги в ряде регионов страны в связи с Отто

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Работа всех учебных заведений приостановлена в Никарагуа из-за опасности тропического шторма "Отто" в Карибском море.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду правительство страны.

    В распространенном коммюнике отмечается, что школы и другие образовательные учреждения будут закрыты с четверга до понедельника. Это касается как государственных, так и частных школ.

    Накануне власти объявили "красную" (наивысшую) степень тревоги в ряде регионов страны в связи с "Отто", который в тот момент имел силу урагана. Однако минувшей ночью он ослабился и вновь стал тропическим штормом, сообщил национальный центр по наблюдению за ураганами США.

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