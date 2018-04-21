В Никарагуа десять человек погибли во время протестов

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли и 88 пострадали в ходе протестов против реформы социального обеспечения в Никарагуа, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Протесты начались 18 апреля и затронули несколько городов.

Отмечается, что протестующие не согласны с реформой социального обеспечения, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

В сети уже появились фотографии, где видно, как полицейские стреляют в протестующих и применяют слезоточивый газ.

Вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо подтвердила, что 19-20 апреля погибли десять человек.