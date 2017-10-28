В Никарагуа число жертв ливней возросло до семи

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате ливней, обрушившихся на Никарагуа, увеличилось до семи человек.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.

Ранее сообщалось о пяти погибших и двух пропавших без вести. Число пропавших также увеличилось на одного человека, отмечает портал Prensa.

Причиной трагедий стал тропический шторм "Сельма" в Тихом океане у берегов Никарагуа, принесший с собой проливные дожди. Сейчас шторм движется в сторону Сальвадора. Однако прогнозы синоптиков неутешительны — они обещают продолжение ливней в Никарагуа и в субботу.