В Никарагуа число убитых в протестах превысило 480 человек

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Общее число погибших в ходе антиправительственных протестов в Никарагуа увеличилось до 481 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) сообщала, что число погибших с 18 апреля по 30 июля достигло 317 человек. Из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека.

Как отмечает портал Prensa, уточненные данные правозащитников свидетельствуют, что из 481 погибшего по состоянию на 2 сентября 410 человек были убиты в результате огнестрельных ранений. Еще почти 4 тысячи человек были ранены.

Также более 1,2 тысячи человек либо задержаны, либо пропали без вести за этот период.