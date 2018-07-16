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    В Никарагуа число погибших за день в протестах возросло до десяти человек

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ До 10 увеличилось число погибших за день в ходе протестов в Никарагуа, сообщил в воскресенье вечером исполнительный секретарь Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва Санчес.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, четверо погибших – сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками. 

    Столкновения произошли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаментах Гранада и Масайя. 

    Одна из погибших — девочка 10-11 лет.

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