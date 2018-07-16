В Никарагуа число погибших за день в протестах возросло до десяти человек

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ До 10 увеличилось число погибших за день в ходе протестов в Никарагуа, сообщил в воскресенье вечером исполнительный секретарь Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва Санчес.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, четверо погибших – сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками.

Столкновения произошли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаментах Гранада и Масайя.

Одна из погибших — девочка 10-11 лет.