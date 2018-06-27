В Никарагуа число погибших в результате протестов возросло до 285 человек

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов в Никарагуа возросло до 285 человек, сообщила во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Рен ТВ, ранее сообщалось примерно о 220 погибших.

Данные мониторинга ассоциации, которые приводит портал Prensa со ссылкой на исполнительного секретаря Альваро Лейву, свидетельствуют, что с 19 апреля были убиты 285 человек, ранены более 1,5 тысячи, еще 156 человек считаются пропавшими без вести. Среди убитых опознаны 262 человека.