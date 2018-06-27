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    В Никарагуа число погибших в результате протестов возросло до 285 человек

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов в Никарагуа возросло до 285 человек, сообщила во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на Рен ТВ, ранее сообщалось примерно о 220 погибших.

    Данные мониторинга ассоциации, которые приводит портал Prensa со ссылкой на исполнительного секретаря Альваро Лейву, свидетельствуют, что с 19 апреля были убиты 285 человек, ранены более 1,5 тысячи, еще 156 человек считаются пропавшими без вести. Среди убитых опознаны 262 человека.

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