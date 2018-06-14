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    В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 154

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ До 154 человек возросло число жертв массовых акций протеста в Никарагуа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг Никарагуанский центр по правам человека.

    Как отмечает портал Caraota Digital, в этот список включены только подтвержденные погибшие, поэтому общее число может увеличиться, так как есть данные о других убитых или пропавших без вести, однако они неофициальные. Ранее сообщалось о 146 погибших.

    Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

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