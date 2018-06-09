В Никарагуа число погибших в ходе акций протеста достигло 135

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в ходе массовых акций протеста в Никарагуа достигло 135 человек, приводит в пятницу портал Prensa Libre данные никарагуанского центра по правам человека.

Как передает Report, ранее Межамериканская комиссия по правам человека информировала, что число погибших в протестах составляло 127 человек. В четверг президент Никарагуа Даниэль Ортега встретился с членами Епископской конференции страны и взял два дня, чтобы обдумать их предложения о демократизации страны. Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.