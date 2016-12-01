В Никарагуа 13 человек пострадали в ходе акций протестов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Триннадцат человек получили ранения в Никарагуа в ходе столкновений между полицией и крестьянами, протестующими против строительства трансокеанского канала по территории страны.

Как передает Report, об этом сообщаетпортал Noticias RCN.

Замглавы полиции Никарагуа Франсиско Диас в среду обвинил участников акций протеста в агрессивном поведении в отношении сотрудников органов правопорядка в населенных пунктах Сардина и Сан-Мигелито, где ранения получили шесть полицейских.

В свою очередь адвокат противников строительств Моника Лопес опровергла эти обвинения, назвав именно полицию виновником столкновений, в результате которых были ранены также семеро крестьян.