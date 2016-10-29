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    В Нигерии жертвами взрывов стали пять человек

    Первый взрыв прогремел неподалеку от лагеря вынужденных переселенцев

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек стали жертвами атак, совершенных двумя террористами-смертниками, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии в субботу.

    Как передает Report со ссылкой на Рейтерс, первый взрыв прогремел неподалеку от лагеря вынужденных переселенцев. Несколько минут спустя второй смертник привел в действие взрывное устройство рядом с автобусной остановкой, сообщил очевидец.

    Как отмечает агентство, город Майдугури является "сердцем" группировки "Боко Харам".

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