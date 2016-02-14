В Нигерии жертвами нападения боевиков на две деревни стали 30 человек

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли при нападении боевиков террористической группировки "Боко Харам" на две деревни на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Боевики на мотоциклах и автомобилях ворвались в деревни Якхари (Yakhari) и Качифа (Kachifa) в пятницу и субботу, сообщил агентству глава местного ополчения Мустафа Каримбе.

"Боевики убили 30 человек при нападениях на две деревни", — сказал Каримбе, добавив, что нападавшие также устроили грабеж и увели скот.

На северо-востоке Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Жертвами группировки с 2009 года стали более 13 тысяч человек.