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В Нигерии запретили пользоваться Twitter

В Нигерии запретили пользоваться Twitter Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей введенного в пятницу федеральным правительством запрета на использование на территории всей страны социальной сети Twitter.
Другие страны
5 июня 2021 г. 21:20
В Нигерии запретили пользоваться Twitter

Генеральный прокурор и министр юстиции Нигерии Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей введенного в пятницу федеральным правительством запрета на использование на территории всей страны социальной сети Twitter.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

"Генеральный прокурор дал указание всем соответствующим правительственным службам и учреждениям обеспечить быстрое преследование нарушителей", - цитирует издание официального представителя Генпрокуратуры Нигерии Умар Гванду. Он подчеркнул, что нарушители понесут серьезную ответственность за невыполнение распоряжения федерального правительства. Однако судебные власти пока не называют возможные меры наказания провинившихся.

Отношения между федеральным правительством Нигерии и социальной сетью обострились 2 июня после удаления сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в котором тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Одновременно Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт главы государства. В тот же день министр информации и культуры обвинил компанию в двойных стандартах и потворству сепаратистам, мечтающим создать на нигерийской территории государство Биафру.

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