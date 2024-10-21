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В Нигерии заблокировали продажу группой Shell части своих нефтяных активов

В Нигерии заблокировали продажу группой Shell части своих нефтяных активов Власти Нигерии заблокировали продажу энергетической группой Shell своих активов по добыче нефти и газа, находящихся на материковой части африканской страны и в Гвинейском заливе в непосредственной близости от берега.
Другие страны
21 октября 2024 г. 19:14

Власти Нигерии заблокировали продажу энергетической группой Shell своих активов по добыче нефти и газа, находящихся на материковой части африканской страны и в Гвинейском заливе в непосредственной близости от берега.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил глава Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии Гбенга Комолафе на брифинге в нигерийской столице Абудже.

"Сделка не прошла тест со стороны регулятора", - сказал он.

Он не уточнил, какие именно претензии имеются у властей к условиям продажи активов Shell.

Напомним, что в январе Shell достигла соглашения с африканским консорциумом Renaissance, объединяющим пять компаний, о продаже ему своей компании Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), которая добывает нефть на материковой части африканской страны и на мелководье. В минувшем сентябре несколько общин, представляющих жителей юга Нигерии, подали иск в Высокий суд страны с требованием остановить сделку по продаже Shell своего бизнеса до момента выплаты им 310 млн долларов в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды.

Газета Daily Post отмечает, что Shell, как и другие крупнейшие западные энергетические группы, продает свои активы на материковой части страны из-за проблем в области безопасности. Одновременно Shell расширяет планы по добыче нефти на шельфе Нигерии.

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