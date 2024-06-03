В Нигерии забастовщики оставили парламент без воды и света

Забастовщики в Нигерии лишили воды и электричества здания обеих палат национальной ассамблеи - палаты представителей и сената.

Забастовщики в Нигерии лишили воды и электричества здания обеих палат национальной ассамблеи - палаты представителей и сената.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Trust.

Ранее профсоюзы Нигерии объявили о начале всеобщей забастовки. Была прекращена подача электроэнергии потребителям по всей стране. Остановлена работа электросетей и объектов генерации электроэнергии.

К забастовке присоединились и работники авиационной отрасли. Бездействуют аэропорты. Под угрозой оказались планы мусульман отправиться на хадж в Саудовскую Аравию.

Профсоюзы Нигерии объявили бессрочную забастовку в связи с отказом властей поднять минимальный размер ежемесячной оплаты труда выше 60 тыс. найр (44 доллара). Ранее профсоюзы предупреждали о намерении перейти к забастовке из-за провала переговоров об увеличении минимального размера оплаты труда. После двух недель переговоров представители профсоюзов вышли из трехстороннего согласительного комитета в связи с тем, что федеральное правительство выразило готовность согласиться на увеличение минимальной зарплаты лишь до 60 тыс. найр в месяц.

При этом профсоюзы настаивают на 615 тыс. найр (более 400 долларов). Их представители отмечают, что предложенная властями сумма едва позволяет ежедневно покупать хлеб.