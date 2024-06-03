О нас

В Нигерии забастовщики оставили парламент без воды и света

В Нигерии забастовщики оставили парламент без воды и света Забастовщики в Нигерии лишили воды и электричества здания обеих палат национальной ассамблеи - палаты представителей и сената.
Другие страны
3 июня 2024 г. 17:39
В Нигерии забастовщики оставили парламент без воды и света

Забастовщики в Нигерии лишили воды и электричества здания обеих палат национальной ассамблеи - палаты представителей и сената.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Trust.

Ранее профсоюзы Нигерии объявили о начале всеобщей забастовки. Была прекращена подача электроэнергии потребителям по всей стране. Остановлена работа электросетей и объектов генерации электроэнергии.

К забастовке присоединились и работники авиационной отрасли. Бездействуют аэропорты. Под угрозой оказались планы мусульман отправиться на хадж в Саудовскую Аравию.

Профсоюзы Нигерии объявили бессрочную забастовку в связи с отказом властей поднять минимальный размер ежемесячной оплаты труда выше 60 тыс. найр (44 доллара). Ранее профсоюзы предупреждали о намерении перейти к забастовке из-за провала переговоров об увеличении минимального размера оплаты труда. После двух недель переговоров представители профсоюзов вышли из трехстороннего согласительного комитета в связи с тем, что федеральное правительство выразило готовность согласиться на увеличение минимальной зарплаты лишь до 60 тыс. найр в месяц.

При этом профсоюзы настаивают на 615 тыс. найр (более 400 долларов). Их представители отмечают, что предложенная властями сумма едва позволяет ежедневно покупать хлеб.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi