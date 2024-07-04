В Нигерии за месяц уничтожены свыше 850 террористов

Правительственные силы Нигерии ликвидировали в течение минувшего июня на территории страны более 850 террористов.
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"За прошедший месяц уничтожены 857 террористов, еще 1 638 человек арестованы по подозрению в террористической деятельности. Были освобождены 921 заложник, находившиеся в руках боевиков, обнаружено и изъято 894 единиц оружия и более 21 тыс. патронов", - сказал он.
Адеджоби отметил, что операции по ликвидации боевиков проводились в первую очередь на севере Нигерии, где действуют радикальные группировки.