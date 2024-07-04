В Нигерии за месяц уничтожены свыше 850 террористов

Правительственные силы Нигерии ликвидировали в течение минувшего июня на территории страны более 850 террористов.

Правительственные силы Нигерии ликвидировали в течение минувшего июня на территории страны более 850 террористов.

Как передает Report со ссылкой на портал Newsdiary, об этом сообщил представитель нигерийской армии Олумуива Адеджоби на брифинге для СМИ.

"За прошедший месяц уничтожены 857 террористов, еще 1 638 человек арестованы по подозрению в террористической деятельности. Были освобождены 921 заложник, находившиеся в руках боевиков, обнаружено и изъято 894 единиц оружия и более 21 тыс. патронов", - сказал он.

Адеджоби отметил, что операции по ликвидации боевиков проводились в первую очередь на севере Нигерии, где действуют радикальные группировки.