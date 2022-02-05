В Нигерии за месяц от лихорадки Ласса умерли 40 человек

По меньшей мере 40 человек умерли в Нигерии в минувшем январе от лихорадки Ласса.

По меньшей мере 40 человек умерли в Нигерии в минувшем январе от лихорадки Ласса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу нигерийская газета The Nation, ссылаясь на коммюнике Нигерийского центра по контролю за болезнями (НЦКБ).

"За четыре недели января 2022 года лихорадка Ласса унесла в Нигерии жизни 40 человек, - говорится в нем. - За указанный период было выявлено 211 новых заболевших этим видом лихорадки". Специалисты НЦКБ отметили, что лихорадка Ласса обнаружена на текущий день в 14 штатах страны из 36. При этом 82% всех случаев приходится на штаты Ондо, Эдо и Баучи.

"Преобладающая возрастная группа среди заболевших Ласса - 21-30 лет", - подчеркнуто в коммюнике. Среди больных преобладают мужчины.