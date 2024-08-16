В Нигерии выявили 39 инфицированных оспой обезьян

Число подтвержденных в Нигерии случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян) составляет с начала 2024 года 39, летальных случаев нет.

Число подтвержденных в Нигерии случаев заболевания mpox (новое наименование оспы обезьян) составляет с начала 2024 года 39, летальных случаев нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний Джайд Идрис на брифинге в нигерийской столице Абудже.

"В общей сложности в стране выявлено с начала года 39 подтвержденных случаев из 788 подозреваемых, не зафиксировано ни одного летального исхода", - приводит его слова новостной портал This Day.

Идрис добавил, что Минздрав Нигерии усилил эпидемиологический мониторинг, в том числе в международных аэропортах, морских портах и на пунктах пересечения сухопутной границы. Сотрудники системы здравоохранения получили указание выявлять возможных инфицированных mpox и проводить при необходимости медицинское обследование прибывающих в Нигерию.

Медицинская служба Африканского союза объявила 13 августа на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox. Заболевшие mpox выявлены в 17 странах Африки, общее число инфицированных превышает 38 тыс., умерли более 1,4 тыс. человек. Эпицентром вспышки заболевания стали восточные районы Демократической Республики Конго (ДРК). На ДРК приходится 92% от всех инфицированных mpox, выявленных в 2024 году в Африке.