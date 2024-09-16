В Нигерии во время сильного наводнения из тюрьмы сбежали 274 заключенных

По меньшей мере 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения.

По меньшей мере 274 заключенных сбежали из тюрьмы в нигерийском штате Борно после сильного наводнения.

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на Нигерийскую исправительную службу.

"Наводнение обрушило стены исправительных учреждений, включая исправительный центр усиленного режима Майдугури (MSCC), также разрушены жилые помещения для персонала учреждения в городе", - заявил представитель службы Абубакара Умар.

По его словам, по меньшей мере 281 заключенному удалось сбежать во время перевода в "безопасное и надежное учреждение", семеро из них были позже пойманы.

Умар заявил, что служба знает личности беглецов, включая их биометрические данные, и опубликовала эту информацию для общественности. Поиски заключенных продолжаются, уточнил он.

По последним данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями NEMA, 386 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии, как минимум 229 из них погибли.

Наводнение затопило нигерийский зоопарк, в результате чего змеи и крокодилы хлынули в жилые кварталы. Больше всего от наводнений пострадала северная Нигерия.

В прошлом месяце Агентство гидрологических служб Нигерии (NIHSA) предупреждало о повышении уровня воды в реке Нигер, одной из крупнейших рек страны.

Прогнозы Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывают, что ожидается, частота и интенсивность экстремальных осадков возрастут почти по всей Африке, включая Нигерию, поскольку антропогенное изменение климата приводит к нагреванию планеты.