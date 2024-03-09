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В Нигерии власти ведут переговоры с бандитами, похитившими более 280 школьников и учителей

В Нигерии власти ведут переговоры с бандитами, похитившими более 280 школьников и учителей Власти нигерийского штата Кадуна ведут переговоры с бандитами, которые три дня назад похитили 287 школьников и преподавателей.
Другие страны
9 марта 2024 г. 14:53
В Нигерии власти ведут переговоры с бандитами, похитившими более 280 школьников и учителей

Власти нигерийского штата Кадуна ведут переговоры с бандитами, которые три дня назад похитили 287 школьников и преподавателей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Punch.

Представители властей связались с ними с помощью посредника для освобождения заложников.

Губернатор штата Уба Сани заверил, что все похищенные школьники и учителя "вернутся домой невредимыми".

Между тем армейские подразделения и группы спецназа продолжают поиск захваченных, прочесывая леса в районе поселка Курига. Накануне президент Нигерии Бола Тинубу распорядился направить дополнительные силы безопасности для участия в поисковой операции.

Нападение на государственную школу в поселке Курига было совершено утром 7 марта, когда проводилось общее собрание учащихся. Это стало одним из самых массовых похищений людей в Нигерии за последние годы.

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