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В Нигерии в результате крупного ДТП погибли 40 человек, в том числе дети

В Нигерии в результате крупного ДТП погибли 40 человек, в том числе дети В центральной части Нигерии в результате крупного ДТП с автобусом погибли 40 человек, в том числе 15 детей.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 17:53
В Нигерии в результате крупного ДТП погибли 40 человек, в том числе дети

В центральной части Нигерии в результате крупного ДТП с автобусом погибли 40 человек, в том числе 15 детей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили местные власти.

"Пятнадцать детей погибли на месте, остальные сорок восемь получили ранения разной степени тяжести... Еще десять человек позже скончались из-за полученных травм, затем еще несколько пострадавших скончались в больнице. В результате число жертв возросло до 40 человек", - сообщает издание.

Отмечается, что автобус, который перевозил 63 детей, столкнулся с другим транспортным средством в штате Кадуна. Водитель потерял управление из-за превышения скорости и перегруженности салона.

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