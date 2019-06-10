В Нигерии в результате атак боевиков погибли более 40 человек

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По меньшей мере 43 человека погибли в Нигерии в результате нескольких атак вооруженных группировок на сельских жителей на выходных, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель местной полиции, в результате атак были убиты двадцать пять человек в четырех деревнях.

Вооруженные группировки совершили еще одну серию нападений в этом же штате в результате которых погибли еще 18 человек.

Речь идет о бандах, совершающих налеты на деревни и крадущих скот.