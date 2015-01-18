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    ​В Нигерии в результате взрыва погибли четыре человека

    Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На северо-востоке Нигерии в результате взрыва на автобусной остановке погибли четыре человека, еще 48 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

    Отмечается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

    "Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле рядом с автобусной остановкой", — заявили в полиции.

    В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

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