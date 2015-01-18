​В Нигерии в результате взрыва погибли четыре человека

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На северо-востоке Нигерии в результате взрыва на автобусной остановке погибли четыре человека, еще 48 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press.

Отмечается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

"Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле рядом с автобусной остановкой", — заявили в полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.