В Нигерии в результате спецоперации освобождены более тысячи заложников "Боко харам"

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Правительственные силы Нигерии и Камеруна в ходе совместной спецоперации освободили 1130 заложников экстремистской группировки "Боко харам", которые удерживались на северо-востоке Нигерии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вооруженные силы провели операции по зачистке в нескольких деревнях, расположенных на границе между двумя странами. В результате столкновений военным удалось ликвидировать по меньшей мере 35 боевиков группировки и уничтожить схроны с их оружием.