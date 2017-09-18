В Нигерии в результате подрыва двух смертников погибли 15 человек

© AP

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, более 40 пострадали в результате подрыва двух смертников на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в понедельник в одном из лагерей для перемещенных лиц.

Первые два взрыва произошли утром в деревне Машалари в штате Борно, в результате которых погибли 15 человек, еще 43 пострадали. Через несколько минут после этих взрывов еще одна смертница подорвала себя, но пострадавших в результате этого инцидента нет.

Представители местного гражданского ополчения также подтвердили эту информацию.