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    В Нигерии в результате подрыва двух смертников погибли 15 человек

    Инцидент произошел в понедельник в одном из лагерей для перемещенных лиц© AP

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, более 40 пострадали в результате подрыва двух смертников на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Инцидент произошел в понедельник в одном из лагерей для перемещенных лиц.

    Первые два взрыва произошли утром в деревне Машалари в штате Борно, в результате которых погибли 15 человек, еще 43 пострадали. Через несколько минут после этих взрывов еще одна смертница подорвала себя, но пострадавших в результате этого инцидента нет.

    Представители местного гражданского ополчения также подтвердили эту информацию.

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