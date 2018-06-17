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    В Нигерии в результате двух взрывов погибло более 30 человек

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Минимум 31 человек погиб в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает France Press со ссылкой на местного чиновника и лидера народного ополчения Бабакуру Коло.

    — Прошлой ночью в Дамбоа произошли две атаки смертников и взрывы противотанковых гранат, в результате чего погиб 31 человек и ещё несколько пострадали, — сказал чиновник.

    По информации агентства, атаки могли осуществить боевики радикальной группировки "Боко харам", действующей в стране.

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