​В Нигерии в общей могиле обнаружили 70 убитых

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Военные вооруженных сил Нигера и Чада, как сообщается, обнаружили по меньшей мере 70 тел в общей могиле, обнаруженной неподалеку от нигерийского города Дамасак.

Как передает Report, город, находящийся на границе с Нигером, был недавно отбит у боевиков группировки "Боко харам".

По поступающим данным, людей убили уже некоторое время назад.

Дамасак был захвачен исламистами в ноябре 2014 года. В субботу военные из Нигера и Чада взяли его под свой контроль.