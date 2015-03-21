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    ​В Нигерии в общей могиле обнаружили 70 убитых

    Людей убили уже некоторое время назад

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Военные вооруженных сил Нигера и Чада, как сообщается, обнаружили по меньшей мере 70 тел в общей могиле, обнаруженной неподалеку от нигерийского города Дамасак.

    Как передает Report, город, находящийся на границе с Нигером, был недавно отбит у боевиков группировки "Боко харам".

    По поступающим данным, людей убили уже некоторое время назад.

    Дамасак был захвачен исламистами в ноябре 2014 года. В субботу военные из Нигера и Чада взяли его под свой контроль.

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