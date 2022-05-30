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В Нигерии в мае один человек умер от оспы обезьян

В Нигерии в мае один человек умер от оспы обезьян По меньшей мере один человек умер в текущем месяце в Нигерии от оспы обезьян.
Другие страны
30 мая 2022 г. 22:01
В Нигерии в мае один человек умер от оспы обезьян

По меньшей мере один человек умер в текущем месяце в Нигерии от оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник нигерийская версия британской газеты "Гардиан", ссылаясь на Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC).

В течение мая в Нигерии зафиксировано шесть случаев заболевания оспой обезьян, один человек скончался, говорится в докладе центра. При этом подчеркивается, что риск заражения оспой обезьян в Нигерии остается высоким.

Специалисты NCDC также отмечают, что с января 2022 года из различных регионов Нигерии поступают данные о случаях заболевания оспой обезьян. Вспышки оспы обезьян были зафиксированы за последние два года в Демократической Республике Конго (ДРК), Камеруне, Нигерии и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

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