В Нигерии в мае один человек умер от оспы обезьян

По меньшей мере один человек умер в текущем месяце в Нигерии от оспы обезьян.
В течение мая в Нигерии зафиксировано шесть случаев заболевания оспой обезьян, один человек скончался, говорится в докладе центра. При этом подчеркивается, что риск заражения оспой обезьян в Нигерии остается высоким.
Специалисты NCDC также отмечают, что с января 2022 года из различных регионов Нигерии поступают данные о случаях заболевания оспой обезьян. Вспышки оспы обезьян были зафиксированы за последние два года в Демократической Республике Конго (ДРК), Камеруне, Нигерии и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).