В Нигерии в ходе спецоперации уничтожили более 40 боевиков "Боко Харам"

Более 40 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" были уничтожены в ходе операции совместных сил нескольких африканских стран в нигерийском штате Борно, сообщает издание Defense Post, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, нигерийская армия сообщила, что 21 июня "войска... многонациональной объединенной оперативно-тактической группы, состоящей из представителей Нигерии и Чада, начали операцию в районе озера Чад в Нигерии". В результате "42 террориста "Боко Харам" были уничтожены, еще несколько ранены".