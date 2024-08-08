Более 20 человек погибли от рук силовиков в ходе протестов в Нигерии

По меньшей мере 21 человек погиб от рук сотрудников полиции во время массовых антиправительственных протестов, которые уже неделю идут в Нигерии.

По меньшей мере 21 человек погиб от рук сотрудников полиции во время массовых антиправительственных протестов, которые уже неделю идут в Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Столкновения с сотрудниками органов правопорядка зафиксированы в городах Азаре, Кадуна, Кано, Майдугури, Сулеха. Сообщается также о применении полицией слезоточивого газа в некоторых населенных пунктах.

Волнения продолжаются в Нигерии с 1 августа, их участники требуют от властей принять решительные меры перед лицом надвигающегося голода, ускорившейся инфляции, резкого удорожания продовольствия.

Президент Бола Тинубу 4 августа призвал протестующих к диалогу, пообещав нормализовать обстановку в экономике. Однако большая часть манифестантов посчитала его доводы неубедительными, заявив о решимости продолжать борьбу.