Более 20 человек погибли от рук силовиков в ходе протестов в Нигерии

По меньшей мере 21 человек погиб от рук сотрудников полиции во время массовых антиправительственных протестов, которые уже неделю идут в Нигерии.
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Столкновения с сотрудниками органов правопорядка зафиксированы в городах Азаре, Кадуна, Кано, Майдугури, Сулеха. Сообщается также о применении полицией слезоточивого газа в некоторых населенных пунктах.
Волнения продолжаются в Нигерии с 1 августа, их участники требуют от властей принять решительные меры перед лицом надвигающегося голода, ускорившейся инфляции, резкого удорожания продовольствия.
Президент Бола Тинубу 4 августа призвал протестующих к диалогу, пообещав нормализовать обстановку в экономике. Однако большая часть манифестантов посчитала его доводы неубедительными, заявив о решимости продолжать борьбу.