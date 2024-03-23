В Нигерии в ходе армейской операции освободили 17 школьников

Армия Нигерии освободила в ходе операции 17 школьников, которые были похищены 9 марта из учебного заведения на северо-западе страны.
Как передает
"Учащиеся освобождены в результате скоординированной операции армии и региональных спецслужб, - приводит его слова телеканал Channels TV. - Все школьники здоровы и скоро воссоединятся с семьями".
Подробности операции не раскрываются, однако представитель учебного заведения Лиман Абубакар заявил, что обошлось без выплаты выкупа. "Никакого контакта с похитителями не было", - отметил он.
Бандиты напали на общежитие школы в штате Сокото ночью. Они увезли с собой группу школьников и сотрудницу учебного заведения. Она также освобождена.