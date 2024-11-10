В Нигерии уничтожили 70 террористов

ВВС Нигерии провели операцию на северо-востоке страны, ликвидировав за сутки более 70 боевиков из радикальных группировок.
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"Удары были нанесены по позициям террористов на островах Квалларам и Араина-Сики в штате Борно, убиты более 70 боевиков", - сказал он.
Представитель оборонного ведомства отметил, что усилия Вооруженных сил Нигерии по уничтожению боевиков "приносят результаты".
"В последнее время экстремистские группировки испытывают острую нехватку личного состава и пытаются завербовать новых членов путем активизации свой пропагандистской работы в социальных сетях", - указал он.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятнадцать человек погибли и несколько получили ранения при нападении новой повстанческой группировки "Лакуравас" на сельскую общину в штате Кебби на северо-западе Нигерии.