В Нигерии уничтожили 70 террористов

ВВС Нигерии провели операцию на северо-востоке страны, ликвидировав за сутки более 70 боевиков из радикальных группировок.

ВВС Нигерии провели операцию на северо-востоке страны, ликвидировав за сутки более 70 боевиков из радикальных группировок.

Как передает Report со ссылкой на местное новостное агентство NAN, об этом сообщил на брифинге в Абудже директор по работе со СМИ Минобороны Нигерии генерал-майор Эдвард Буба.

"Удары были нанесены по позициям террористов на островах Квалларам и Араина-Сики в штате Борно, убиты более 70 боевиков", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что усилия Вооруженных сил Нигерии по уничтожению боевиков "приносят результаты".

"В последнее время экстремистские группировки испытывают острую нехватку личного состава и пытаются завербовать новых членов путем активизации свой пропагандистской работы в социальных сетях", - указал он.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пятнадцать человек погибли и несколько получили ранения при нападении новой повстанческой группировки "Лакуравас" на сельскую общину в штате Кебби на северо-западе Нигерии.