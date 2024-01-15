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В Нигерии террористы захватили в заложники 45 пассажиров автобусов

В Нигерии террористы захватили в заложники 45 пассажиров автобусов Террористы атаковали три междугородных автобуса и захватили 45 человек в заложники в Нигерии.
Другие страны
15 января 2024 г. 20:11
В Нигерии террористы захватили в заложники 45 пассажиров автобусов

Террористы атаковали три междугородных автобуса и захватили 45 человек в заложники в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел на автотрассе Отукпо - Энугу (штат Бенуэ) на юго-востоке страны.

По данным водителя и пассажиров другого автобуса, которым удалось избежать захвата, нападение произошло из засады. По предварительным данным, нападение было совершено с целью получения выкупа.

На прошлой неделе около 30 человек были похищены на шоссе Кадуна - Абуджа в северо-восточной части Нигерии. До сих пор ничего неизвестно об их судьбе.

Последнее время террористы активизировались в Нигерии. Они совершают нападения на населенные пункты, грабят магазины и захватывают заложников.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada terrorçular 45 sərnişini girov götürüb

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