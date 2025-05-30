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В Нигерии солдат и полицейских задержали по подозрению в продаже оружия боевикам

В Нигерии солдат и полицейских задержали по подозрению в продаже оружия боевикам Нигерийские военные задержали более двух десятков солдат и сотрудников полиции за продажу оружия из военных запасов вооруженным группировкам, включая исламистских повстанцев.
Другие страны
30 мая 2025 г. 16:16
В Нигерии солдат и полицейских задержали по подозрению в продаже оружия боевикам

Нигерийские военные задержали более двух десятков солдат и сотрудников полиции за продажу оружия из военных запасов вооруженным группировкам, включая исламистских повстанцев.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил официальный представитель ВС Нигерии Реубен Ковангия.

"Это часть операции по борьбе с рэкетом оружия и боеприпасов, которая проводится на каждом театре военных действий. Если какой-либо сотрудник совершает какие-либо действия, враждебные системе, его арестовывают, и он предстает перед судом", - отметил он.

Ранее сегодня в Генштабе ВС Нигерии сообщили о том, что на севере страны нейтрализованы как минимум 60 боевиков различных террористических формирований.

В Нигерии уже более 15 лет происходят боестолкновения между вооруженными силами Нигерии и исламистскими группировками, включая "Боко Харам".

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