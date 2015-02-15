В Нигерии смертница взорвала бомбу на остановке

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На остановке автобуса в городе Даматуру на северо-востоке Нигерии женщина-смертница взорвала на себе бомбу, убив по меньшей мере 10 человек.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает о ранении около 30 человек.

Города на северо-востоке страны чаще всего оказываются под ударом экстремистской группировки "Боко харам".

В минувшую субботу в Нигерии должны были пройти всеобщие выборы, однако правительство решило перенести дату голосования из соображений безопасности.