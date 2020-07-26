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В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней

В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней ​​​​​​​Семь человек погибли в центральной части Нигерии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые продолжаются двое суток.
Другие страны
26 июля 2020 г. 14:26
В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней

Семь человек погибли в центральной части Нигерии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые продолжаются двое суток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета Vanguard.

"В поселке Унгувар-Гвари в штате Нигер погибли семь местных жителей, - сообщил председатель местного совета района Рафин-Саньи. - Несколько человек пропали без вести, ведется их поиск". По его словам, оползни вызвали разрушение около десятка домов.

Из-за сильных ливней, которые сопровождаются шквалистыми ветрами, в ряде районов штата нарушено электроснабжение.

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