В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней

​​​​​​​Семь человек погибли в центральной части Нигерии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые продолжаются двое суток.

Семь человек погибли в центральной части Нигерии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые продолжаются двое суток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье нигерийская газета Vanguard.

"В поселке Унгувар-Гвари в штате Нигер погибли семь местных жителей, - сообщил председатель местного совета района Рафин-Саньи. - Несколько человек пропали без вести, ведется их поиск". По его словам, оползни вызвали разрушение около десятка домов.

Из-за сильных ливней, которые сопровождаются шквалистыми ветрами, в ряде районов штата нарушено электроснабжение.