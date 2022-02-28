В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 86 человек

В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 86 человек

Количество умерших в этом году в Нигерии от лихорадки Ласса увеличилось до 86.

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