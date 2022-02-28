В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 86 человек

Количество умерших в этом году в Нигерии от лихорадки Ласса увеличилось до 86.
Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Нигерийского центра по контролю за болезнями (НЦКБ).
По словам специалистов центра, с 14 по 21 февраля в стране от этого опасного заболевания умер 21 пациент, выявлен 91 новый инфицированный.
В Нигерии за 2021 год было зафиксировано более 80 смертей от лихорадки Ласса. Предыдущая серьезная вспышка данного заболевания наблюдалась в стране в 2017-2018 годах.
Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тыс. человек, для около 5 тыс. из них это заболевание заканчивается летальным исходом.