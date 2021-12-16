В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 80 человек

В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 80 человек

По меньшей мере 80 человек умерли в этом году от лихорадки Ласса в Нигерии.

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