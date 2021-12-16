В Нигерии с начала года от лихорадки Ласса умерли 80 человек

По меньшей мере 80 человек умерли в этом году от лихорадки Ласса в Нигерии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Нигерийский центр по контролю за болезнями (НЦКБ).
Отмечается, что за период с начала января по 8 декабря текущего года в стране зарегистрировано 80 смертей от лихорадки Ласса. При этом выявлено в общей сложности 417 случаев заражения болезнью в 17 штатах Нигерии, включая Федеральную столичную территорию.
В НЦКБ заявили об активизации работы технической группы по борьбе с заболеванием и специальных центров срочной помощи пациентам с лихорадкой Ласса.
Предыдущая серьезная вспышка заболеваемости лихорадкой наблюдалась в Нигерии в 2017-2018 годах.